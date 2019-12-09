قطر تختتم المسرح الخليجي الخامس لذوي الإعاقة بـ "موقف صادق"

مسقط - الرؤية

قدمت دولة قطر آخر العروض المسرحية في المهرجان المسرحي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقام في دولة الكويت، حيث شاركت فيه السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية بالعرض المسرحي "العمال".

وجاء العرض القطري بعنوان "موقف صادق"، وهو من إخراج محمد علي بن حمودة وتأليف حنان دحلب، وتدور أحداثه حول طفل صغير اسمه صادق تعمد الكذب عدة مرات، وهو ما استوجب تدخل ثلاثة مخلوقات عجيبة لمواجهة صادق لبشاعة ما يقوم به، وضرورة الابتعاد عن مثل هذا السلوك السيئ الذي من شأنه أن يسبب له ولمن حوله العديد من المشاكل التي تصل إلى حد فقدان الجميع الثقة في كل ما يقول.

وقدّم هذا العرض على خشبة مسرح مركز الكويت للتوحّد أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الرحمن بن إبراهيم بن مبارك -من الإعاقة الحركية - وعبد العزيز المري -من الإعاقة السمعية - ومريم بنت دسمال الكواري من الإعاقة البصرية، وهند بنت الرحمن من متلازمة داون.

وتحدث بدر بن عياد الحديدي مدير إداري بوفد السلطنة عن مسؤوليته في المتابعة الإدارية والتنسيقية في هذه المشاركة، والتي تعد الثالثة في المهرجان الذي يلعب دورا مهما في تمكين الأشخاص بمختلف الإعاقات من إتقان الإداء المسرحي، ويأمل في أن تكون الأعمال والأدوار المرتبطة بعروضه المسرحية من نتاج ذوي الإعاقة أنفسهم، وتحدث عن دوره في مهام التنسيق والمتابعة لطاقم الوفد والتي لازمت البروفات التدريبية التي سبقت القدوم إلى الكويت والجوانب اللوجستية الأخرى المرتبطة بهذه المشاركة.

وأفاد ياسر بن سعيد الوهيبي -ممثل من ذوي الإعاقة السمعية- بأن مشاركته بدأت في مسرحية "المزار" والتي حققت المركز الأول في المهرجان الرابع الذي استضافته السلطنة منذ ثلاث سنوات، ووجوده في المهرجان يتيح له التعرف واكتساب الخبرة والدراية التي تكشفها بقية العروض المشاركة.