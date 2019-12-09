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مسؤول إماراتي بارز يزور السودان

الإثنين 09 ديسمبر 2019 02:30 م بتوقيت مسقط

مسؤول إماراتي بارز يزور السودان

عواصم - الوكالات

من المقرر أن يصل رئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم غدا الثلاثاء في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن زيارة قائد الأركان الإماراتي إلى الخرطوم تأتي "لتطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب"، دون شرح تفاصيل عن برنامج الزيارة ومدتها.

وقبيل الزيارة، تسلم قائد الأركان في الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عبر سفارة أبوظبي في الخرطوم أمس الأحد، رسالة خطية من نظيره الإماراتي تخص، حسب "سونا"، العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.

 وأعربت الإمارات عن دعمها للسلطات السودانية الجديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم في أبريل الماضي.

وبين المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين الملف اليمني، خاصة وأن الزيارة تأتي عقب إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن نيته سحب جميع قوات بلاده من اليمن حيث تشارك في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك أسوة بالإمارات.

 

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