106 أعمال فنية في الدورة الـ23 للمعرض السنوي للشباب

مسقط - الرؤية

تنظم الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بوزارة شؤون الفنون، المعرض السنوي للشباب في دورته الثالثة والعشرين للفنون التشكيلية لعام 2019، في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية سعادة عبدالله بن شعبان الفارسي رئيس الشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني، وذلك بمقر الجمعية بحي الصاروج.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم الأعضاء الفائزين بالمسابقة المقامة على هامش المعرض. ويضم المعرض 106 أعمال فنية بمشاركة 68 فنانا وفنانة. ويعد المعرض من أبرز المعارض السنوية التي تقيمها الجمعية ويسهم في خدمة الفن والفكر في السلطنة ويهدف إلى تنشيط الساحة الفنية بالسلطنة من خلال طرح أحدث التجارب الفنية وتنمية المواهب والقدرات الفنية التشكيلية وتشجيعها، كما أنّها تخلق جوًا تنافسيا وحيويًا لتضع الحراك الفني على النهج العالمي، وتساهم في تلبية مستلزمات الساحة التشكيلية العمانية وتفتح نافذة للآفاق الإبداعية.

ويشمل المعرض مجموعة من المجالات؛ أهمها: الرسم والتصوير والنحت والخزف والجرافيك والإعمال التركيبية وفنون الميديا. وباب المشاركة مفتوح للفنانين التشكيلين العمانيين والمقيمين في السلطنة من غير العمانيين. ويستمر المعرض حتى 12 ديسمبر الجاري.