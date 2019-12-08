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"هواوي" تقاضي الحكومة الأمريكية بعد حظر شراء منتجاتها

الأحد 08 ديسمبر 2019 03:01 ص بتوقيت مسقط

"هواوي" تقاضي الحكومة الأمريكية بعد حظر شراء منتجاتها

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تكافح شركة هواوي الصينية للتخلص من قيود جديدة فرضتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، في خطوة إضافية لتقليص حجم أعمال الشركة في الولايات المتحدة، وفق ما قال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" بيزنس.

وأعلنت هواوي، أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم وعلامة تجارية رائدة في مجال الهواتف الذكية، يوم الخميس أنها رفعت دعوى قضائية في نيو أورليانز تتحدى قرارًا صدر مؤخراً عن لجنة الاتصالات الفيدرالية "FCC" يحظر على شركات النقل الأمريكية استخدام الإعانات الفيدرالية لشراء معدات هواوي.

وقال سونج ليوبينغ كبير المسؤولين القانونيين في شركة هواوي، في مؤتمر صحفي، إن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي يستهدف شركة هواوي لأنها "شركة صينية، وهذا هو عذره الوحيد".

وتزعم الدعوى المرفوعة من هواوي أن أمر لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانوني لأنه لا يقدم أي دليل على تهديد الأمن القومي الذي تمثله الشركة، والذي ينتهك دستور الولايات المتحدة والقوانين الأخرى. وقدمت الشركة حججًا مماثلة في دعاوى أخرى ضد حكومة الولايات المتحدة.

وتعد الدعوى الأخيرة جزءًا من إستراتيجية هواوي الأوسع لمحاربة حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الشركة الصينية من خلال المحاكم الأمريكية والرأي العام. وفي مارس، رفعت شركة هواوي دعوى على الحكومة الأمريكية بسبب قانون يحظر على الوكالات الفيدرالية شراء منتجاتها. وقام المسؤولون التنفيذيون في شركة هواوي بنشر مقالات افتتاحية في صحيفة وول ستريت جورنال وأمريكا توداي، مصرين على أنها شركة خاصة وأنها "ليست أداة للحكومة الصينية".

وفي مقابلة مع "سي إن إن بيزنس"، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي رن تشانج إن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية يتعارض مع "النظام السياسي الأمريكي. و الآن الحكومة الأمريكية يجب أن تخدم  مصالح الأميركيين بشكل أفضل".

وهذا لم يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حملة الضغط. ففي قمة الناتو، قال ترامب إن استخدام المعدات الصينية في شبكات الجيل الخامس يشكل "خطرًا أمنيًا"، وإن الولايات المتحدة لن تستخدم هواوي. وأضاف أنه أثار القضية مع عدة دول.

رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، والذي كان يتحدث أيضًا في قمة الناتو، شدد موقفه ضد الشركة الصينية. وأخبر جونسون المراسلين أن استخدام معدات هواوي يمكن أن يشكل خطرًا على الأمن القومي وقد "يضر" بقدرة المملكة المتحدة على التعاون مع الأعضاء الآخرين في تحالف الاستخبارات المعروف باسم "العيون الخمسة" والذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

وقال مسؤول تنفيذي من شركة هواوي كان يرأس سابقًا أعمال الشركة في الولايات المتحدة إن إيرادات الشركة في الولايات المتحدة "ضئيلة" مقارنةً بإيراداتها العالمية التي بلغت 105 مليارات دولار العام الماضي.

وتتراجع هواوي عن القيود الأمريكية الأخيرة جزئياً للدفاع عن علامتها التجارية العالمية. ووقعت الشركة أكثر من 50 عقدًا لتزويد شركات النقل حول العالم بتقنية الجيل الخامس "5G".

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