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دب روسي يثير حيرة مراقبي الحياة البرية

الأحد 08 ديسمبر 2019 02:25 ص بتوقيت مسقط

دب روسي يثير حيرة مراقبي الحياة البرية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

انتشرت لقطات لدب قطبي أبيض كامل النمو مكتوب على أحد جانبيه باستخدام الرش الأسود "T-34".

و"T-34" دبابة سوفيتية أسطورية لعبت دورًا حاسمًا في انتصار روسيا على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، مما دفع بعض الخبراء إلى الاعتقاد بأن النص المرسوم برش على الدب القطبي الذي شوهد في منطقة القطب الشمالي في روسيا ليس أكثر من مزحة ذات طابع عسكري فقير. لسوء الحظ يؤثر ذلك على قدرة الدب للبحث عن فريسة بجعله من المستحيل فعلاً أن يندمج مع بيئته.

وقال سيرجي كافري عضو الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF): "لا أعرف تفاصيل المنطقة أو المقاطعة أو المنطقة المجاورة التي تم التقاطها بها". وأضاف "إذا كان موضوعًا يتعلق بمزحة عسكرية ... فهذا نوع من عدم الاحترام الشديد للتاريخ".

وفقًا للعالم أناتولي كوشنيف، فإن حقيقة أن الحروف كانت مرسومة بالرش بشكل متساوٍ وأن الشخصيات تبدو بنفس الحجم تقريبًا هي مؤشر على أن الدب يجب أن يكون مخدرًا أو على الأقل غير قادر على الحركة أثناء رسمه بالرش.

وأضاف كوشنيف أنه قد يستغرق الأمر أسابيع حتى يتلاشى الطلاء ويمكن أن يسبب مشاكل تغذية خطيرة للدب القطبي الذي يعتمد على فروه الأبيض ليختلط مع محيطه ويقترب من الفريسة.

وتقوم السلطات الروسية حاليا بالتحقيق في القضية، لكن النظرية الوحيدة حتى الآن هي أن هذه الحيلة الغريبة نفذها السكان المحليون في منطقة نوفايا زيماليا النائية في روسيا التي شعرت بالإحباط من الوجود المتزايد للدببة القطبية في العديد من البلدات والقرى.

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