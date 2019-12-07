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تفاصيل صفقة تبادل سجينين بين إيران وأمريكا

السبت 07 ديسمبر 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

تفاصيل صفقة تبادل سجينين بين إيران وأمريكا

 

طهران – الوكالات

تبادلت الولايات المتحدة وإيران، الإفراج عن محتجزين لدى كل منهما، إذ تم إطلاق سراح أمريكي من أصل صيني محتجز في طهران في حين أطلقت واشنطن سراح سجين إيراني.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد أعلن اليوم السبت عن إتمام صفقة تبادل سجينين بين بلاده والولايات المتحدة بوساطة من سويسرا.

وقال ظريف -في تغريدة على تويتر- إنه يرحب بقرار إطلاق سراح الأستاذ الجامعي الإيراني مسعود سليماني الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة، والأستاذ الجامعي الأميركي زيو وانغ المحتجز في إيران، مشيدا بجهود سويسرا لإتمام صفقة التبادل.

وتابع "أنا مسرور للغاية لأن الأستاذ مسعود سليماني والسيد وانغ سينضمان قريبا إلى أسرتيهما. أنا أقدر كل المعنيين وخاصة الحكومة السويسرية".

وقد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن السفارة الإيرانية في سويسرا تسلمت بالفعل سليماني.

 وكانت السلطات الأميركية اعتقلت مسعود سليماني 2018 بتهمة محاولة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، بينما اعتقلت السلطات الإيرانية زيو وانغ 2016 بتهمة التجسس لواشنطن.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تم الإفراج عن الأميركي الذي كان مسجونا في إيران. وقال في بيان "بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، زيو وانغ عائد إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن واشنطن ستستمر في العمل لتحرير جميع الأميركيين المحتجزين.

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