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شاهد .. لقطات جديدة لاطلاق النار الذي نفذه سعودي بأمريكا

السبت 07 ديسمبر 2019 04:10 م بتوقيت مسقط

شاهد .. لقطات جديدة لاطلاق النار الذي نفذه سعودي بأمريكا

نشرت وسائل إعلام أمريكية، اللحظات الأولى لاطلاق النار الذي نفذه سعودي بقاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، راح ضحيته 4 قتلى بمن فيهم مطلق النار، بالإضافة إلى جرح 7 آخرين.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، الجمعة، مقتل مطلق الرصاص ويدعى محمد سعيد الشمراني، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة إن مطلق النار داخل قاعدة "بينساكولا" الجوية، طالب سعودي الجنسية، كان يتدرب على الطيران في الولايات المتحدة.

وهاجم مطلق النار السعودي، قبل تنفيذ هجومه، الولايات المتحدة ووصفها بـ"أمة الشر"، إذ نقلت وكالة "فرانس براس" عن "مجموعة سايت للاستخبارات"، وهو موقع يراقب الإعلام الجهادي، أن مطلق النار، محمد الشمراني، نشر بيانا قصيرا على "تويتر" كتب فيه: "أنا ضد الشر، أمريكا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر".

وكان الملك سلمان أصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

 

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