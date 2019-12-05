كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز العلاقات

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين سبل تحسين العلاقات الثنائية بني البلدين؛ طلبت سيئول من بكين دعمها في كسر الجمود في حوار نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأجرى كانغ كيونغ وها محادثات مع وانغ يي في مقر وزارة الخارجية في سيئول، لكن لم يتم الإعلان عن سوى القليل من التفاصيل.

ومع ذلك، قالت مصادر دبلوماسية هنا، إن كانغ طلب على الأرجح زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى سيول في أقرب وقت ممكن.

وقال البروفيسور كيم هان غوون من الأكاديمية الوطنية الدبلوماسية الكورية "إن الاجتماع سيكون فرصة للبلدين لإعادة الالتزام بعلاقاتهما بعد نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي". وأضاف "يمكن أن تشمل المحادثات أيضا مطالب محتملة من بكين تتعلق بالتنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

وتعد زيارة وانغ أول زيارة يقوم بها مسؤول صيني رفيع المستوى منذ تدهور العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية بعد قرار سول بالسماح بنشر نظام الدفاع عن منطقة المرتفعات العليا في عام 2016.

ويتوقع المراقبون أن تمهد زيارة وانغ الطريق لزيارة الدولة المحتملة للزعيم الصيني، الذي جاء آخر مرة إلى سيول في عام 2014. لم يقم أي من المسؤولين رفيعي المستوى بزيارة الجنوب على الرغم من زيارة الرئيس مون جاي في بكين عام 2017.

وتأتي زيارة وانغ قبل ثلاثة أسابيع من قمة ثلاثية في مدينة تشنغدو بالصين، حيث من المتوقع أن يستضيف رئيس الوزراء الصيني لي الرئيس مون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وكتجاه محتمل لاستراتيجية الهند والمحيط الهادئ التي أطلقتها واشنطن، تكثف بكين جهودها للمضي قدماً في اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية واليابان مع استمرار الاحتكاك التجاري بين بكين وواشنطن.

ويحتاج الرئيس مون إلى دعم الصين لدفع مبادرات السلام التي يقوم بها في شبه الجزيرة الكورية لأن بكين داعم لبيونج يانج منذ فترة طويلة فيما يتعلق باقتصادها وسياستها. زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بكين قبل قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي. على الرغم من الفشل هناك، قالت الصين إن موقفها من نزع السلاح النووي لبيونج يانج لم يتغير وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى تقديم وعد واضح بضمانات أمنية لنظام كوريا الشمالية.