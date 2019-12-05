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في موقف نادر.. قطة تعيش حياة مزدوجة

الخميس 05 ديسمبر 2019 03:02 ص بتوقيت مسقط

في موقف نادر.. قطة تعيش حياة مزدوجة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اكتشفت عائلة مكسيكية أن قطتها الأليفة كانت تعيش حياة مزدوجة، مما يعني أنه كان لديه منزل ثانٍ واسم مختلف وعائلة أخرى على بعد بضعة مبانٍ.

تحب القطط أن تكون مستقلة، لذلك عندما ذهبت القطة بيكسي بعيدًا عن المعتاد، افترضت مالكتها ماري لوري بارا أنها كانت تطارد الطيور على أسطح المنازل وتمارس جميع أنواع المغامرات في شوارع تاماوليباس بالمكسيك. الشيء الوحيد الذي لم تتخيله أبدًا هو أن بيكسي كانت تقضي وقتًا في الواقع مع عائلة أخرى، والتي بدورها اعتقدت أنها المالك الوحيد للقطة. ولكن تم اكتشاف حياة بيكسي المزدوجة بطريق الخطأ في الشهر الماضي، عندما عادت إلى منزل بارا مرتدية طوقًا جديدًا حول عنقها.

أوضحت بارا في منشور لها على فيسبوك أن بيكسي كانت تغادر المنزل كثيرا على مدار العاميين الماضيين لكنها أدركت أخيرا إلى أين كانت تذهب عندما عادت بيكسي وحول عنقها طوق جديد. وكتبت ماري ملاحظة على قطعة من الورق ووضعتها تحت الطوق الجديد وانتظرت أن تخرج بيكسي مرة أخرى.

كتبت ماري على الطوق: "اسمها بيكسي وأعتقد أن لديها منزلين". في وقت لاحق عادت القطة مع ملاحظة أخرى مدسوسة تحت طوقها "هنا تسمى هواراش على ما يبدو أن لديها منزلين تحياتي يا المالك الثاني للقطة".

واستمرت العائلتين في مشاركة القطة والبقاء على اتصال من خلال الملاحظات المكتوبة نفسها.

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