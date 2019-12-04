أمير قطر يتلقى دعوة للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض

الدوحة – الوكالات

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن آل ثاني تلقى "رسالة خطية" من الملك سلمان، "ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة... لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" المزمع عقدها في الرياض يوم 10 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وسبق أن أعلن الزياني أن القمة المقبلة لدول المنظمة ستنعقد في الرياض يوم 10 ديسمبر، متوقعا أن تخرج بـ "قرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك".

وتأتي هذه القمة في الوقت الذي يستمر فيه، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

ومنذ ذلك الوقت، لم تجمع أي قمة خليجية بين العاهل السعودي وأمير قطر، إلا أنهما شاركا في أعمال قمة جامعة الدول العربية في تونس، يوم 31 مارس 2019.