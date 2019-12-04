الأربعاء, 04 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

82 سنة سجن لمغرد كويتي بتهمة الإساءة للذات الأميرية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 03:38 م بتوقيت مسقط

82 سنة سجن لمغرد كويتي بتهمة الإساءة للذات الأميرية

 

الكويت - الوكالات

أصدر القضاء الكويتي (غيابيا) حكما بسجن الناشط ، مساعد المسيليم، لمدة 7 سنوات، في قضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضده إلى 82 سنة، مع الشغل والنفاذ.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة العيب في الذات الأميرية من خلال كتابته تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، والطعن علنا، عن طريق الكتابة، في حقوق صاحب السمو وسلطته، وتطاوله على مسند الإمارة، وإساءة استخدام الهاتف ونشر أخبار كاذبة، كما أسندت النيابة له تهمة الإساءة للسلطة القضائية.

وهذا الحكم ليس الأول بحق المسيليم، المقيم حاليا في سويسرا، بحسب وسائل إعلام.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يوليو 2015

تقديم نائب كويتي للمحاكمة بتهمة الإساءة للسعودية

المزيد

01 أبريل 2016

القبض على كويتي في لندن بتهمة الإساءة لأمير الكويت ودول الخليج

المزيد

13 أبريل 2016

الحبس سنتين لبرلماني كويتي بسبب الإساءة للإمارات

المزيد

21 يوليو 2016

إعدام كويتي بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. اكتشاف أثري جديد بمسندم يعود إلى العصر الحديدي

المحليات - ثقافة

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. وتعمق المنخفض المداري شرق بحر العرب

المحليات - أخبار

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

بوادر حرب تجارية مع أوروبا.. رسوم جمركية أمريكية هائلة على البضائع الفرنسية

دولي - أخبار

جلسة غير علنية بـ"الشورى" تناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول "ميزانية 2020"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

حالتان جويتان في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة