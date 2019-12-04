الإدارة الأمريكية تفرج عن مساعدات أمنية للبنان

عواصم - الوكالات

نقلت قناة المنار عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله أمس إن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية"؛ في ظل حالة جمود سياسي يعيشها لبنان منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر.

وبالتزامن، قال مسؤولون بالكونجرس وبوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر عن مساعدات أمنية للبنان تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، بعد أكثر من شهر من إعلام أعضاء الكونجرس بحجبها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونجرس في 31 أكتوبر بأن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي قررا حجب هذه المساعدات العسكرية، دون تقديم أي تفسير.

وطالب أعضاء الكونجرس الإدارة بتوضيح سبب قرار حجب المساعدات الذي شبّهه البعض بحجب مساعدات أمنية تقرب من 400 مليون دولار لأوكرانيا كان الكونجرس قد أقر أيضا تقديمها. وكان ذك القرار محور مساءلة للرئيس في الكونجرس.

وكان أعضاء بالكونجرس ودبلوماسيون أمريكيون قد عارضوا بقوة حجب المساعدات للبنان قائلين إنها لازمة لدعم جيشه في وقت يواجه فيه حالة من عدم الاستقرار في البلد والمنطقة.

وقال مساعدون بالكونجرس إن الإدارة لم تقدم بعد تفسيرا لقرار حجب الأموال التي كان الكونجرس ووزارة الخارجية قد وافقا عليها. وقالوا إن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أفرج عن الأموال الأربعاء الماضي وإن الإدارة بدأت في إضفاء اللمسات الأخيرة على العقود المتعلقة بكيفية إنفاقها.

وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الإفراج عن الأموال لكنه أحجم عن تقديم تفسير لقرار تعليقها أو قرار الرجوع عن ذلك سوى الإشارة إلى تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل في الآونة الأخيرة.

وكان هيل قال خلال شهادة بالكونجرس إن هناك خلافات في الرأي حول جدوى المساعدات الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية. وقال المسؤول الكبير بوزارة الخارجية خلال مؤتمر عبر الهاتف مع إن الجيش اللبناني "شريك رائع للولايات المتحدة" في التصدي للتطرف.