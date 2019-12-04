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مناورات بين طهران وموسكو وبكين في 27 ديسمبر

إيران تقترح زيارة روحاني لليابان لحل الأزمة النووية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:29 ص بتوقيت مسقط

إيران تقترح زيارة روحاني لليابان لحل الأزمة النووية

عواصم - الوكالات

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس أن إيران اقترحت أن يزور الرئيس حسن روحاني اليابان، وهي حليف لواشنطن وتربطها أيضاً علاقات وثيقة بطهران، ليحاول حل الأزمة النووية بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت كيودو عن مصدر دبلوماسي كبير قوله إن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي نقل الاقتراح إلى اليابان خلال زيارة لطوكيو استمرت يومين بوصفه مبعوثا خاصة لروحاني. وأضافت "يبدو أن إيران تأمل في تنفيذ مثل هذه الزيارة في موعد قريب بينما من المتوقع أن تُمعن اليابان النظر فيها".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لديه أي معلومات بشأن زيارة محتملة للرئيس الإيراني إلى اليابان.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران وست قوى عالمية في 2015، وأعاد فرض عقوبات عليها أصابت اقتصادها بالشلل.

وسافر شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، الذي أسس علاقات ودية مع ترامب، إلى إيران في يونيو لإقناعها والولايات المتحدة باستئناف المحادثات المُباشرة وتخفيف التوتر بينهما. لكن إيران تستبعد إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تعد إلى الاتفاق النووي وترفع كل العقوبات عنها.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤول كبير في البحرية الإيرانية قوله أمس إن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في 27  ديسمبر. ولم تذكر تاس مكان إجراء المناورات.

 

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