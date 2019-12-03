الثلاثاء, 03 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

تطبيقا لقانون "الأخبار المزيفة".. سنغافورة تطالب "فيسبوك" بتصحيح منشور

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 12:32 ص بتوقيت مسقط

تطبيقا لقانون "الأخبار المزيفة".. سنغافورة تطالب "فيسبوك" بتصحيح منشور

ترجمة- رنا عبدالحكيم

طلبت سنغافورة من فيسبوك تصحيح منشور من قِبل مستخدم في أستراليا، في المرة الأولى التي حاولت فيها تطبيق قانون جديد ضد "الأخبار المزيفة" خارج حدودها، والذي يعد أحد أقوى القوانين في العالم.

كما أنها المرة الأولى التي تطلب فيها سنغافورة مباشرة من منصة على شبكة الإنترنت أن تمتثل لقانون الحماية من الأخبار الكاذبة والتلاعب عبر الإنترنت، وهو قانون صدر في مايو وأثار قلق شركات التكنولوجيا والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان.

ووجهت الحكومة نداء إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر تصحيحًا إلى جانب منشور نشرته "ستايتس تايمز ريفيو" الأسبوع الماضي، وهي صفحة تنتقد الحكومة مرارًا وتدعو إلى إزاحة حزب العمل الشعبي الحاكم من السلطة.

ويواجه فيسبوك غرامة تصل إلى 500000 دولار سنغافوري (365.000 دولار أمريكي) إذا لم يتعاون ورفضت الشركة يوم الجمعة التعليق على الطلب.

وهذه أول مرة تطلب فيها سنغافورة من إحدى شركات التكنولوجيا نشر تصحيح، بدلاً من مجرد ملصق حقيقي؛ حيث تم إقرار القانون الشامل الذي قالت إنه عالج انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت في شهر مايو.

وبموجب القانون الجديد، يمكن للسلطات السنغافورية نشر تصحيحات إلى جانب الادعاءات المتعلقة بالمؤسسات العامة التي تعتبرها كاذبة. ويواجه الذين ينشرون بيانات كاذبة ذات "نية ضارة" عقوبات جنائية، بما في ذلك غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري وأحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

كان هذا القانون الجديد بمثابة خطوة من القوانين الموجودة في الولايات القضائية الأخرى، والتي تميل إلى التركيز على إزالة المحتوى الإشكالي من المنصات عبر الإنترنت. ويجادل المعارضون بأن القانون يمنح حكومة سنغافورة سلطة واسعة ويمكن أن يعرض حرية التعبير للخطر في الدولة وخارجها.

وقال سايمون ميلنر نائب رئيس السياسة العامة لآسيا والمحيط الهادئ في فيسبوك، في وقت سابق من هذا العام إن الشركة تشعر بالقلق إزاء القوة التي منحها القانون الجديد للحكومة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 أغسطس 2019

دراسة: الأخبار المزيفة تخلق قصصا غير حقيقة في أذهان القراء

المزيد

11 نوفمبر 2019

"الصحافة الموثوقة".. مبادرة عالمية جديدة لمنع الأخبار المزيفة والكاذبة

المزيد

27 نوفمبر 2019

قانون "الأخبار المزيفة" في نيجريا يجرِّم "الكذب" على الإنترنت

المزيد

14 مايو 2019

سنغافورة تقر قانونا لمكافحة "الأخبار الكاذبة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

كومان: لا أخشى الإقالة.. وكافحنا من أجل الفوز

رياضة - محلي

منتخبنا يودع "خليجي 24" بعد الخسارة أمام السعودية

رياضة - محلي

منخفض مداري في بحر العرب.. و"الأرصاد" تكشف التفاصيل

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مناقشة توصيات طرح السيارات الكهربائية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

كشف تفاصيل النسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة 2020".. غدا

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

مبرمج عماني يطور تطبيق "سكريبس" لدعم اللغات غير اللاتينية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة