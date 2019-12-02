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بالفيديو.. "روبن هود تركيا" يسدد ديون الفقراء

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:35 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "روبن هود تركيا" يسدد ديون الفقراء

ترجمة- رنا عبدالحكيم

طوال العام الماضي كانت ديون العائلات الفقيرة في مدينة اسطنبول التركية في متاجر البقالة تُسدد من قبل شخص غامض، يترك لهم أيضا مظاريف نقدية على عتبة منازلهم.

وفي الأسبوع الماضي تكرر ما حدث ولكن هذه المرة في توزلا وهي منطقة لبناء السفن في إسطنبول. وغمرت السعادة الكثير من الفقراء بعد معرفة أن ديونهم في متاجر البقالة المحلية قد تم سدادها بالكامل من قبل شخص مجهول. وبعد انهيار الليرة التركية في العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وكذلك أسعار المرافق مثل الكهرباء، كما زاد معدل البطالة. وكان من الصعب مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة لكثير من العائلات، لكن يبذل هذا المُحسن الغامض قصارى جهده لمساعدة أفقر الأشخاص في اسطنبول.

وقال أحد أصحاب متاجر توزلا: "جاء شخص وطلب مني أن أعرض عليه دفتر المبيعات؛ حيث أسجل ديون الزبائن". وأضاف "كان هناك أربعة أشخاص لم يسددوا مبالغ كبيرة وأخبرته بمكان إقامتهم، وعاد مرة أخرى بعد التحدث معهم ودفع جميع الديون. وعلمتُ أيضًا أنه قدم أموالًا إضافية لتلك الأسر. وسألته عن اسمه وقال لي: "فقط يمكنك أن تناديني روبن هود".

ويُعتقد أن الرجل السخي هو نفس الشخص الذي تبرع مرارا في وقت سابق من هذا العام. وفي مارس الماضي، عندما بلغت تكاليف الغذاء ذروتها، زُعم أنه ترك مظاريف تحتوي على 1000 ليرة (175 دولارًا) تحت أبواب الأسر المحتاجة في العديد من أحياء الطبقة العاملة في جميع أنحاء إسطنبول. ثم في يونيو ورد أنه سدد 25000 ليرة (4360 دولارًا) من ديون متاجر البقالة كهدية للعيد.

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