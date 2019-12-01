تعاون بين "شل انطلاقة" و"ريادة" لتمكين رواد الأعمال من تحقيق نجاح مستدام

مسقط – الرؤية

شاركت "شل انطلاقة"، أحد برامج الاستثمار المجتمعي في "عُمان شل"، كراعٍ ذهبي للنسخة السابعة من معرض إبداعات عُمانية الذي نظمته الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)؛ وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مساعدة رواد الأعمال في تنمية أعمالهم بالسوق؛ حيث جاء المعرض في إطار المبادرات المشتركة بين الجهتين لتطوير ريادة الأعمال بالسلطنة.

وعلى مدار 5 أيام أقيمت الفعالية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وأتيحت الفرصة أمام المشاريع الناشئة لتسويق منتجاتها وإيجاد شراكات من شأنها تعزيز أعمالها. كما رعت شل انطلاقة البرنامج الجماهيري "حديث ريادة" الذي تسابق خلاله رواد الأعمال من جميع أنحاء السلطنة لاستعراض مشاريعهم أمام لجنة تشكلت من عدة جهات ممثلة في عُمان شل ومستثمرين وبنوك وبعض الجهات التمويلية للتنافس على منح وفرص شراكة متنوعة.

وتنافس 7 رواد أعمال على الفوز؛ وحاز اثنان منهما على منح من شل انطلاقة، وهما: شيخة بنت علي البلوشية، وصاحبة مشروع ابتسامة الأنوار لممنتجات العضوية التي فازت بـ 5,000 ريال عماني، إلى جانب أخصائية التغذية سندس بنت خميس الوهيبية، صاحبة مركز نون وفازت بـ 5,000 ريال أيضا.

ومثلت نجوى بنت منصور الكندية، مدير برنامج شل انطلاقة، عُمان شل في لجنة التحكيم وقالت إنّ معرض إبداعات عُمانية أحد المخرجات القيّمة لشراكتنا الوطيدة مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) ومنصة رائعة لرواد الأعمال العُمانيين لإبراز أنفسهم في عالم ريادة الأعمال. وجمعت الفعالية المميزة بين نخبة من أفضل العقول المبتكرة الطامحين في الدخول في السوق واستعراض منتجاتهم أمام العملاء أو المستثمرين على حدٍ سواء. وسيساهم ذلك في نمو مشاريعهم بما يعزز ويطور مجتمع ريادة الأعمال المتنامي بالسلطنة.

وتضمنت قائمة المشاركين 5 من خريجي برنامج شل انطلاقة الذين عرضوا منتجاتهم وخدماتهم المتنوعة في الجناح الخاص بالبرنامج.

وقالت عهود الشبلي إحدى المشاركات في المعرض من خريجي برنامج شل انطلاقة ورائدة أعمال وتمتلك محلا لصناعة العسل العماني: برهن برنامج انطلق وألهم على أهميته الكبيرة للكثير منا، خاصة ونحن في بداية طريقنا في عالم ريادة الأعمال حيث ساعدنا على تحويل أفكارنا إلى حقيقة واقعة ومشاريع مجدية. ولا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات المثمرة. فقد شكل معرض إبداعات عُمانية منصّة مميزة لتقييم واختبار مشاريعنا في السوق والترويج لأنفسنا والتقدم خطوة إضافية نحو مستقبل مفعم بالنجاح.

ومن خلال شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، تواصل شل انطلاقة بالتعاون مع ريادة تطبيق برنامج "انطلق وألهم" مبادرة لتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال العُمانيين على مراحل مختلفة ابتداءً من وضع فكرة المشروع والتدريب والتوجيه وصولاً إلى الدعم الإرشادي في حالات التعثر.