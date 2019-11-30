السبت, 30 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. صحة وجمال
  4. عرض الخبر

4 أكواب من القهوة يوميا للحماية من 3 أمراض

السبت 30 نوفمبر 2019 04:05 م بتوقيت مسقط

4 أكواب من القهوة يوميا للحماية من 3 أمراض

أظهرت دراسة حديثة أن تناول ما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجد الباحثون أنه حتى من يشربون القهوة منزوعة الكافيين يمكنهم الاستفادة بالقدر نفسه، ووفقا للنتائج، فإن شرب واحد إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بين 2% إلى 44%.

وتوصل الباحثون من جامعتي نافار في إسبانيا وكاتانيا بإيطاليا، إلى وجود "علاقة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".

وقالت إستفانيا توليدو من جامعة نافار ومركز الطب الحيوي "سيبروبن": إن التحليل أظهر أن استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يقلل المخاطر بنسبة 26% في المتوسط".

وأضافت أن جميع أنواع القهوة، المحتوية على الكافيين أو لا، تحتوي على "مركبات قد يكون لها آثار مفيدة على الصحة، بما في ذلك البوليفينول والتريغونيلين والميلانويدين"، والتي يعتقد أن جميعها ذات خصائص مضادة للأكسدة أو مضادة للالتهابات.

واقترحت دراسات سابقة أن الشاي، وخاصة الصنف الأخضر، يمكن أن يساعد أيضا على "تخفيف متلازمة التمثيل الغذائي".

وأوضح الباحثون المستقلون ولكن بتكليف من معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC)، وهي هيئة ممولة من قبل شركات القهوة: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح الارتباط بين القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي".

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 سبتمبر 2019

بالفيديو.. قصة الرضيعة التي تشرب 1.5 لتر من القهوة يوميا

المزيد

19 أغسطس 2015

احتساء القهوة يوميا يقلص مخاطر سرطان القولون

المزيد

27 نوفمبر 2017

الشريقي يناقش التعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية

المزيد

08 نوفمبر 2016

الشيبانية تدشن الحملة الوطنية للحماية من الابتزاز الإلكتروني.. اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر ديسمبر 2019

الاقتصاد - محلي

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

لأول مرة منذ ٤٠ عاما.. إعلان الدولة المستضيفة لـ"خليجي ٢٥"

رياضة - دولي

احتمال تشكل سحب منخفضة على سواحل ظفار

المحليات - أخبار

مقتل 8 محتجين عراقيين وفرض حظر التجول بعد اقتحام القنصلية الإيرانية

دولي - أخبار

انتخاب السلطنة عضوا بلجنة التراث العالمي في "اليونسكو"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة