تعليق الدراسة في طهران بسبب تلوث الهواء

طهران - الوكالات

بعد بلوغ تلوث الهواء في العاصمة الإيرانية طهران مستويات قياسية، أعلنت السلطات تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في المدينة، اليوم السبت.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلن هذا القرار نائب والي محافظة طهران، محمد تقي زاده.

وحث تقي زاده مواطني طهران على عدم الخروج، إلا في حالة الضرورة القصوى، واستخدام وسائل النقل العام.

كما قرر حظر دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طهران، في هذا اليوم، لافتا إلى أن شرطة المرور ستخذ إجراءات بحق سائقي المركبات التي ينبعث منها العادم في حدود أكثر من المسموح بها.

وقال رئيس مركز طهران للطوارئ إن مؤشر جودة الهواء في معظم أنحاء طهران غير صحي.

في هذا الصدد، أعلنت الجهات المختصة أن تلوث الهواء في طهران تجاوز 158 ميكروغرام/متر مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد البنية الفيزيائية غير الملائمة لإعادة تدوير الهواء، والكثافة السكانية، وغازات العادم المنبعثة من السيارات القديمة وملايين الدراجات النارية، من بين العوامل، التي تزيد من معدل تلوث الهواء في طهران.

وتصنف طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.