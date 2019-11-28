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مدرب اليمن: مواجهة قطر "صعبة".. ونحتاج لمزيد من التركيز

الخميس 28 نوفمبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

مدرب اليمن: مواجهة قطر "صعبة".. ونحتاج لمزيد من التركيز

 

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

اعترف سامي النعاش مدرب المنتخب اليمني بصعوبة مواجهة المنتخب القطري غدا في اطار الجولة الثانية من بطولة خليحي 24 ، لاسيما بعد الخسارة التي مني بها العنابي من العراق في مباراة الافتتاح .

وقال النعاش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس " المباراة صعبة بعد خسارة الفريقين في الجولة الاولى . اتطلع أن يكون الفريق في قمة تركيزه وان يكون خط الدفاع يقظ وفي اعلى درجات التركيز طوال المباراة . علينا ان نبذل قصارى جهدنا من اجل احياء حظوظنا في التأهل للدور الثاني" .

وأضاف " أتوقع أن يبادر المنتخب القطري بالضغط الهجومي من بداية اللقاء بقصد احراز هدف مبكر ، لذا يتعين علينا أن نمتص حماسهم ، والالتزام بالمهام والواجبات التكتيكية " .

وتابع  مباريات كأس الخليج لها خصوصيتها ، والتحضير البدني والذهني هو الفاصل في تحقيق الفوز في لقاء الغد الصعب ".

ومضى قائلا " حاولت تصحيح الاخطاء بعد مباراة اليمن خلال المران أو بالشرح النظري للاعبين . هناك بعض اللاعبين بحاجة لاكتساب الخبرة ، ومشاركتنا في البطولة فرصة مواتية لتحقيق ذلك " .

ووعد الجمهور اليمني ببذل جهود كبيرة من أجل تحقيق طموحاتهم ، داعيا الإعلام للتعاطي الايجابي مع المنتخب الذي حقق نتائج طيبة في بطولة غرب آسيا وفي التصفيات الآسيوية المزدوجة .

 

 

 

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