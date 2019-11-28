الصين تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على "هيمنة سافرة"

بكين - الوكالات

استدعت الصين السفير الأمريكي تيري برانستاد لإبلاغه "احتجاجها الشديد" على توقيع الرئيس دونالد ترامب مشروعي قانون لدعم حقوق الإنسان في هونغ كونغ.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني لي يو تشنغ "هذه الخطوة تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك خطير للقانون الدولي". ووصف لي التصرف الأمريكي بأنه "عمل هيمنة سافر".

وحث الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشروعين من أجل "منع مزيد من التدهور في العلاقات الأميركية- الصينية".

وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ على المشروعين الخاصين بـهونغ كونغ بالإجماع الأسبوع الماضي.