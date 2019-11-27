الاحمر يدشن مشواره في خليجي 24 بالتعادل السلبي امام البحرين

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

في مباراة متكافئة ، تعادل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم سلبيا امام نظيره البحريني في اولى مباريات المجموعة الثانية ، بخليجي 24 المقامة حاليا بالدوحة .

سيطر الاحمر على مجريات الشوط الاول وفرط في التقدم ، ونجح البحرين من خلق غرض الافضلية في الشوط الثاني ، مستفيدا من تراجع المردود البدني ، بالاضافة للتغييرات التي صنعت الفارق ، وحسنت اوضاع الفريق.

وركز الأحمر على اختراق الجبهة اليسرى النشطة ، فخلق المنذر العلوي ، وعلي البوسعيدي جبهة نشطة ، صنعت عدة فرص خطرة على المنتخب البحريني ، غير أن المنتخب لم يحسن استثمار الأفضيلة والسيطرة .

وظهر خط دفاع البحرين بشكل جيد في الشوط الأول ، فتميز بالتركيز العالي تزامنا مع تألق حارس المرمى السيد شوبر .

ومر الشوط الثاني بمرحلتين ، حيث ظهر الاحمر بشكل جيد في بداية الشوط ، موصالا تفوقه ، قبل ان يسيطر البحرين في اخر ربع ساعة من الشوط الثاني .

واستمر اعتماد منتخبنا على البجهة اليسرى هجوميا عبر المنذر العلوي مع تحركات قطرية من لمحسن الغساني ، وتحفظ سعد سهيل والتزم بالواجبات الدفاعية ولم يظهر الغافري في الشق الهجومي ، وحاول محسن جوهر من اختراق القلب البحريني بتمريراته العميقة غير ان دفاع البحرين كان متفوقا.

وحاول محسن الغساني في الدقيقة 51 من الوصول لشباك شوبر غير ان الاخير تصدى لتصويبته .

ونفذ محسن جوهر اكثر من 7 ركلات ركنية بنفس الطريقة ، مع عدد من الكرات الثابتة من مختلف بقاع الملعب غير ان خط دفاع البحرين وحارس مرماه تصدى لتلك المحاولات .

واشرك كومان اضطراريا المدافع عبد السلام عامر بديلا لعمران الحيدي في الدقيقة 56 ، بداعي الاصابة .

وجاءت المرحلة الثانية لصالح المنتخب البحريني ، فنجح المنافس من فرض الأفضلية والسيطرة ، وباتت فرصه تهدد مرمى الرشيدي الذي ارتدى قفاز الاجادة متصديا للعديد من الفرص الحقيقة .

تحسن المنتخب البحريني بفضل التغييرات الهجومية ، الأمر الذي منحه السيطرة في اخر 20 دقيقة ، ووصل لاعبوه بسهوله لمنطقة جزاء منتخبنا بتنوع سبل الهجوم من الاطراف والعمق ، وتصدت العارضة لتصويبة محمد سعد ، لتضمن بقاء حالة التعادل .

وتراجع المنتخب في الربع ساعة الاخير ، وعاب محسن الغساني اتخاذ قرارات غير صحيحة ، كما تراجع مردود المنذر العلوي على المستوى الهجومي ، ولم تصنع تغييرات كومان الفارق، فخروج الغافري جاء متأخرا ، ولم يتمكن أرشد العلوي من احداث التفوق الهجومي ، أما نزول ياسين الشيادي في الدقائق الاخيرة بديلا للمنذر العلوي فيحمل المغزى الدفاعي بعد تفوق وسط الملعب البحريني .

اما تغييرات مدرب البحرين فمنحت فريقه الافضلية في الشوط الثاني والخطورة الهجومية في الربع ساعة الاخير بعدما كانت الافضلية عمانية .