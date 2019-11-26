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وزير الزراعة يناقش جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء.. ويقف على النتائج البحثية والتطبيقية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

وزير الزراعة يناقش جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء.. ويقف على النتائج البحثية والتطبيقية

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الرئيسية للإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء اجتماعها الثاني برئاسة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة ومديري العموم المركزيين ونظرائهم من مديري العموم ومديري الإدارات والمختصين بالمحافظات.

وهدف الاجتماع إلى استعراض سير عمل برنامج اللجنة الرئيسية لإدارة المتكاملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء والوقوف على النتائج البحثية والتطبيقية التي تم تحقيقها للحد من انتشار الإصابة.

وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية بالحضور، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه الاجتماعات التي تعقد بهدف الوقوف على ما تم انجازه لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى معرفة عمليات المكافحة التي تجري في كل محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على نخيل التمر من الضرر الذي تسببه حشرة سوسة النخيل الحمراء.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع موقف تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء وخطة عمل البرنامج والمقترح البحثي واقراره إضافة الى الخطة الإعلامية وإقرارها واستعراض موازنة البرنامج وإقرارها.

وتمَّ خلال الاجتماع التطرق إلى وضع الإصابة في المحافظات خلال هذا العام ومقارنته بالوضع السابق في عام 2018 وما تم إنجازه، وما هي الإمكانيات التي سيتم توفيرها لتنفيذ أعمال المكافحة، كما تم مناقشة المعوقات والصعوبات التي تم مواجهتها.

وخرج الاجتماع بالعديد من الآراء والمقترحات التي تسهم في تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء بالطرق الأكثر كفاءة وفاعلية وأكثر أمانا للبيئة والإنسان.

وتعد سوسة النخيل الحمراء واحدة من أكثر الآفات الزراعية خطورة لذلك تواصل وزارة الزراعة والثروة السمكية جهودها في سبيل مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، في إطار المشروع الوطني لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء التي تعد من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب أشجارِ النخيل بأنواعها المختلفة.

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