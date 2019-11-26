الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تشريع خاص بهونج كونج

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تشريع خاص بهونج كونج

شنغهاي- رويترز

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي تيري برانستاد للاحتجاج على إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج بالكونجرس قائلة إن الخطوة تصل إلى حد التدخل في شأن داخلي صيني.

وذكرت الوزارة في إخطار نُشر على موقعها الإلكتروني أن نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسي قوانغ حث الولايات المتحدة على ”تصحيح أخطائها والكف عن التدخل في شؤون هونج كونج وشؤون الصين الداخلية“. ويتظاهر معارضون للحكومة في شوارع هونج كونج منذ ستة أشهر وسط عنف متزايد ومخاوف من أن تصعد الصين ردها لوقف العصيان المدني.

وأرسل مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون بخصوص هونج كونج إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء بعد أن صوت لصالحهما بالإجماع تقريبا. وكان مجلس الشيوخ قد أقرهما بالإجماع في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي القانون رغم محادثات التجارة الحساسة مع بكين.

وقال تشنغ إن إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية يمثل تشجيعا على العنف ويعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية. ونُقل عنه قوله ”إن الصين تعبر عن استيائها الشديد ومعارضتها التامة“.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن برانستاد أبلغ تشنغ بأن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في هونج كونج ”بقلق بالغ“. وتابع ”أوضح أننا ندين كل أشكال العنف والترويع. وأضاف السفير أن الولايات المتحدة ترى أن خدمة المجتمعات على أكمل وجه تحدث عندما يكون هناك تمثيل للآراء السياسية المختلفة في انتخابات حرة ونزيهة بحق“.

كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن الحكم الذاتي في هونج كونج والتزامها بحكم القانون وحماية الحريات المدنية ”أمر أساسي للحفاظ على وضعها الخاص بموجب القانون الأمريكي“. وقالت المتحدثة ”كما قالت حكومة الولايات المتحدة مرارا، ينبغي للحزب الشيوعي الصيني أن يلتزم بوعوده تجاه شعب هونج كونج الذي لا يريد سوى الحريات التي وُعد بها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك“.

والإعلان المشترك الصادر عام 1984 هو الاتفاق على شروط أعادت بريطانيا بموجبها هونج كونج للصين في أول يوليو عام 1997 وشملت تعهدا بمنح هونج كونج ”درجة كبيرة من الحكم الذاتي“ لفترة 50 عاما.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 فبراير 2016

الهند تستدعي السفير الأمريكي

المزيد

09 ديسمبر 2018

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي

المزيد

24 فبراير 2016

إيطاليا تستدعي السفير الأمريكي بشأن التجسس على برلسكوني

المزيد

10 فبراير 2018

بالفيديو والصور .. مصرع 19 إثر انقلاب حافلة بهونج كونج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السنيدي يستعرض تعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة