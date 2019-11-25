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رؤية رياضية خليجية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:12 م بتوقيت مسقط

رؤية رياضية خليجية
حسين الغافري

حسين الغافري
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رؤية رياضية خليجية واكتمل مشهد "خليجي 24" رؤية كروية على "البريمرليغ" الليجا: تراجع فني.. أم شدة منافسة؟

 

حسين بن علي الغافري

 

حقق الزعيم السعودي نادي الهلال لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا بعد تفوقه ذهابا وإيابا على نادي أوراوا الياباني بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين. الزعيم تفوّق في كل شيء فنيا وتكتيكيا واستحق اللقب الكبير الذي عانده مرارًا وتكرارا في عام 2014 و2017 والذي كان قد حققه آخر مرة في عام 2000م أي قبل قرابة عقدين من الزمن، قبل أن تبتسم آسيا وتكتمل "بدرا" أزرق. وبالتالي شارك نادي بوهانج ستيلرز الكوري كأكثر الأندية تتويجا باللقب الآسيوي. كما أعاد الكأس إلى غرب القارة الآسيوية بعد أن سيطرت عليه أندية الشرق الآسيوي منذ عام 2011م.

في الوقت ذاته، سيشارك الزعيم في كأس العالم للأندية الشهر المقبل وبالتالي ضمّنت البطولة لأول مرة مشاركة ثلاثة أندية عربية وهي الترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري مستضيف البطولة والهلال السعودي بطل آسيا. ولعل المواجهة الأولى ستكون مثيرة عندما يتقابل بطلا آسيا وإفريقيا وجها لوجه.

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تنطلق مساء اليوم منافسات "خليجي 24" بدوحة الخير بعد اكتمال جميع المنتخبات الخليجية، وسيقص العنابي القطري شريط الافتتاح بمواجهة صعبة أمام أسود الرافدين، والأبيض الإماراتي سيواجه بعد ذلك منتخب اليمن في المباراة الثانية. وستكون أعين محبي الأحمر العماني -حامل لقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت في الكويت- مترقبة لظهوره الأول في مواجهته لمنتخب البحرين الشقيق في أولى لقاءات المجموعة الثانية، التي تضم كذلك منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب الكويت. البطولة الخليجية ستكون اختبارا مناسبا للأحمر للوقوف على جاهزية نجومه، بالإضافة إلى المدرب في قياس مدى انسجام اللاعبين وتصحيح نقاط الخلل. وهي فرصة مناسبة كذلك لتقديم أسماء بحاجة إلى أن تثبت جدارتها، وكذلك نتطلع إلى خلق توليفة من مدرب منتخبنا الهولندي كومان خصوصا بعد الفوز الصعب الذي تحقق أمام الهند وبأداء ضعيف، والهزيمة أمام قطر في الدوحة.

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ومع ترقب رؤية أحمرنا في مشواره الخليجي تؤمن القلوب العاشقة للأحمر بأن منتخبنا قادر على أن يكون رقما صعبا كعادته ويفاجئنا بجدارته، فعلها في دار النهار في الدورة الماضية وخالف التوقعات واستمر في مشوار اللقب خطوة بخطوة حتى حصد اللقب، والآمال هذه المرة معلقة لتكرار الحدث في ظل دعم وأمنيات بأن تتحقق. وجماهيرنا الوفية ليست بحاجة إلى دعوة مؤازرة وتشجيع، فقد شاهدنا البطولة الآسيوية والزحف الجماهيري الكبير إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والوقوف صفا واحدا في جميع اللقاءات، وامتلاء المدرجات في مباراتي بنغلاديش والهند، وهي فرصة سانحة لمؤسسات القطاع الخاص لدعم الحملات التشجيعية الراغبة في التشجيع والمؤازرة، ودعوة كذلك لخطوط الطيران في توفير رحلات جوية مجانية للجماهير إلى الدوحة، فضلا عن التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحملات والهاشتاقات التي يتم إطلاقها، ونحن في الرؤية عززنا تغطيتنا الإعلامية عبر هاشتاق سيضم كل تغطياتنا في خليجي 24 عبر هاشتاق: اللقب الثالث يا الأحمر.

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