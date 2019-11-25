مقترح بإنشاء جمعية لعلم النفس في الاجتماع المشترك بين جامعة السلطان والتنمية الاجتماعية

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة المشتركة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية اجتماعها الخامس أمس الإثنين في الجامعة، وذلك برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور أعضاء اللجنة من الجهتين.

وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التي تهم الجهتين والتي كان من أبرزها تقديم عرض لمقترح إنشاء الجمعية العمانية لعلم النفس، كما تطرقت إلى مشروع بحث ورصد: قضايا الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في مجال التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان.

واستعرض الاجتماع موضوع ترجمة الرسائل الجامعية في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي في فعل تطبيقي. وطرحت أيضًا موضوع تفعيل الشراكة في تنفيذ الفعاليات العالمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مثل عقد الندوات العلمية والبرامج التوعوية، ومن هذه المناسبات (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة - اليوم العالمي لمتلازمة داون – اليوم العالمي للتوحد - ... إلخ).