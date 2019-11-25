مبتكر صيني يوظف التكنولوجيا في العثور على الحيوانات المفقودة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أطلق صن جينرين محب الحيوانات الصيني، أول شركة متخصصة في العثور على الحيوانات المفقودة، وقد بدأ نشاطه التجاري منذ سبع سنوات وجمع شمل حوالي 1000 من الحيوانات الأليفة المفقودة مع مالكيها.

ويبلغ معدل نجاحه في العثور على المفقودين حوالي 70%، وعلى الرغم من تكلفة الخدمة والتي تصل إلى 8000 يوان (1130 دولارًا) لكل حالة، يدرك العملاء أن خدماته تستحق ذلك. ولديه الآن فريق كامل يعمل لصالح شركته ويستخدم جميع أنواع الأدوات عالية التقنية لزيادة فرصه في العثور على الحيوانات الأليفة المفقودة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الحرارة وكاميرات التصوير الحراري وحتى المنظار.

وقال جينرين "يشعر معظم أصحاب الحيوانات الاليفة بالهلع الشديد عند فقدانهم حيواناتهم. ويبدأون في البحث عن حيواناتهم المفقودة بطرق بدائية للغاية. ولكن شركتنا لديها معدات متقدمة وحالات متراكمة على مر السنين لتحليل البيانات. يمكننا التفكير في 10 أشياء نستطيع القيام بها بينما المالك يمكنه التفكير في شيء واحد أو اثنين".

أسس جينرين شركته في شنغهاي لكنه يستطيع القيام بخدماته في جميع أنحاء البلاد.