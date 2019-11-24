تمويل ثلاثين حقيبة تعليمية في الطاقات المتجددة وتكريم المدارس الأكثر توفيراً للكهرباء

الرؤية - مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

رَعَى صاحبُ السُّمو السيِّد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي، أمس، الحفلَ الختاميَّ لمشروع مسابقة المحافظة على الطاقة الكهربائية بالمدارس، وتمويل ثلاثين حقيبة تعليمية في الطاقات المتجددة لثلاثين مدرسة، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وعدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم، ومديري وطلاب المدارس المشاركة في المسابقة؛ وذلك بمعهد عمان للنفط والغاز بمجمع الابتكار مسقط.

وقال سموه -عقب تتويج الفائزين- إن هذه المبادرة تأتي بعد النجاح الذي حققته مسابقة البيوت الصديقة للبيئة، التي تسعى لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، ولتهيئة جيل قادر على التوجه نحو الطاقة المتجددة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير أبحاث الطاقات المتجددة بمجلس البحث العلمي -في تصريح خاص لـ"الرؤية": إنَّ المجلس يقوم بجملة من البرامج تعنى بالطاقة والتي من بينها برامج بحثية من مؤسسات التعليم المختلفة، وأخرى تُعنى ببناء القدرات الوطنية والتميز البحثي، وأنشئنا مركز ايجاد وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والذي يهتم بقطاع الطاقة.

وأضاف البوسعيدي أنَّ السلطنة ماضية في الاهتمام بهذا المجال إلا أننا نشهد بعض التهاون من قبل المجتمع في أهمية ترشيد الطاقة، ولكن هناك الكثير من المبادرات يتبناها عدد من الشركات في بث هذه الثقافة، وهذه المبادرة التي يتبناها المجلس هي أحد البرامج التي تُعنى بتوعية المجتمع من أجل نشر ثقافة المحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها في المؤسسات الحكومية؛ حيث إنَّ المبادرة تستهدف بشكل كبير المحافظة على الطاقة الكهربائية، وغرس سلوكيات الترشيد عبر مناهج التربية والتعليم ومجموعة من البرامج والنشرات التوعوية، وتتلخص فكرتها في التعاون بين الجهات الحكومية والبحثية والخاصة لعمل برامج تحقق استدامة أكبر من خلال تنفيذ مسابقة المحافظة على الطاقة الكهربائية في بعض المدارس بوزارة التربية والتعليم.

وحققت مدرسة ريحانه بنت زيد للتعليم الأساسي الصفوف 1-9 بمحافظة شمال الباطنة المركز الأول، وجاءت مدرسة الإمام أحمد بن سعيد للتعليم الأساسي للبنين الصفوف 5-9 بمحافظة شمال الباطنة في المركز الثاني، وحلت مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي للبنات الصفوف 5-12 بمحافظة الداخلية في المركز الثالث.

وأحرزتْ مدرسة أمية بنت قيس للتعليم الأساسي للبنات الصفوف 5-9 بمحافظة شمال الباطنة المركز الرابع، واحتلت مدرسة أبوحمزة الشاري للتعليم الأساسي للبنين الصفوف 5-10 من محافظة شمال الباطنة المركز الخامس، وفازت مدرسة سـوده أم المؤمنيـن للتعليم الأساسي للبنات الصفوف 5-12 بمحافظة الظاهرة على المركز السادس. ونالتْ مدرسة عبرى للتعليم الأساسي للبنات الصفوف 5-9 من محافظة الظاهرة المركز السابع، بينما فازت مدرسة تنوف للتعليم الأساسي الصفوف 1-9 على المركز الثامن، وحققت مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي للبنين الصفوف 10-12 من محافظة الداخلية المركز التاسع، وجاءت مدرسة العيون للتعليم الأساسي للبنات للصفوف 5-12 من محافظة شمال الشرقية في المركز العاشر.

من جانبها، قالت راوية المياسية مديرة مدرسة ريحانة بنت زيد للتعليم الأساسي: إن مشاركتنا في هذه المسابقة هي واجب وطني ومسؤولية اجتماعية؛ حيث عملنا منذ انطلاقها على توعية الأهالي والطلاب بأهمية ترشيد الاستهلاك، واستطعنا تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية إلى 13520.4 واط.

من جهته، قال الطالب محمد الفارسي من المدرسة الحاصلة على المركز الثاني: عملنا بجهد حثيث لتوعية البيئة المدرسية بأهمية الترشيد واستطعنا تخفيضها إلى 15602.4 واط.