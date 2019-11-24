مؤسسة الزبير تنظم المحطة الثالثة من بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة في ولاية ضنك

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ مؤسسة الزبير -وفي إطار تبنيها مناشط الاتحاد العماني لكرة اليد- المحطة الثالثة من بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة لكرة اليد في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، وبمشاركة أكثر من 60 طالبا من 5 مدارس؛ هي: مدرسة خضراء عبري، ومنابر النور، والسليف، ونبع المعرفة، والأنوار؛ وذلك في المجمع الرياضي بضنك؛ حيث وفر الاتحاد العماني لكرة اليد الطاقم التحكيمي للبطولة.

وشهدتْ البطولة منافسة قوية بين الفرق الخمس المشاركة، وجاءت نتائجها على النحو التالي: بالمركز الأول فازت مدرسة الأنوار، وحازت مدرسة السليف المركز الثاني، فيما جاءت مدرسة منابر النور في المركز الثالث.

وقال سعيد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد: يسعى الاتحاد إلى نشر اللعبة في مختلف محافظات السلطنة؛ وذلك من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن شركاتنا مع مؤسسة الزبير ممثلة بالشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لميتسوبيشي خلال السنوات الماضية انبثقت من خلالها بطولة ميتسوبيشي المدرسية لكرة اليد، والتي هي المنبع الأساسي للاعبين كرة اليد في السلطنة. وأضاف الشحري: خلال السنوات الماضية، انتشرت هذه اللعبة بين مختلف محافظات ومناطق السلطنة وعلى مستوى المدارس حتى أصبحت من المناهج التدريسية، ويأتي ذلك من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأصبح عدد من مخرجات هذه اللعبة يلعبون في أنديتهم المحلية.

وتابع الشحري: أشكر جميع القائمين على البطولة؛ سواء مؤسسة الزبير أو الكادر الفني والإداري في الاتحاد العماني لكرة اليد أو المدرسين في المدارس المشاركة، وأتمنى أن تحقق هذه البطولة وفي نسختها الخامسة المزيد من النجاح والتوفيق.

وقالت زوينة العزرية مديرة الاتصالات بمجموعة الزبير للسيارات: سعداء بالنتائج التي حققتها بطولة ميتسوبيشي المدرسية منذ انطلاقتها وإلى الآن؛ حيث أصبحت من ضمن الرياضات التي تشهد شعبية وإقبالا من قبل المدارس، وأصبحت البطولة قصة نجاح في مسيرة كرة اليد في السلطنة وذلك نظرا للنتائج التي حققتها منذ بدايتها في عام 2015.

وأضافت العزرية: مؤسسة الزبير ومنذ تبنيها مناشط الاتحاد العماني لكرة اليد سعت لتحقيق أهداف اللجنة، ومن ضمن هذه الأهداف زيادة أعداد ممارسي هذه اللعبة بين أفراد المجتمع، وإيجاد مجموعة من النشء القادرين على تمثيل انديتهم في المسابقات المحلية إضافة الى تمثيل السلطنة في المنتخب الوطني إضافة الى إنها أصبحت وفي بعض المدارس من ضمن مقررات الدراسة.

وتتبني مؤسسة الزبير -ممثلة في الشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لميتسوبيشي في السلطنة- مناشط وفعاليات الاتحاد العماني لكرة اليد؛ بهدف تمكين النشء من ممارسة هوايتهم الرياضية وتنميتها وصقلها بالمهارات المطلوبة من أجل إيجاد جيل صحي وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات المحلية والخارجية. ولقد أثمر هذا التعاون على تدشين بطولة ميتسوبيشي المدرسية لكرة اليد وبمعدل 6 نسخ في كل بطولة.