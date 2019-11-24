"جوجل" تحد من الإعلانات السياسية قبل الانتخابات البريطانية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

في إعادة صياغة لسياساتها قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، أعلنت شركة جوجل أن المعلنين السياسيين لن يكونوا قادرين بعد الآن على استهداف المستخدمين، وفقا لخصائصهم مثل الاهتمامات أو عناوين البريد الإلكتروني، على ما نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقال عملاق البحث التابع لشركة Alphabet في منشور بالمدونة الخاصة به إن المعلنين السياسيين لن يتمكنوا من استهداف الجماهير إلا حسب العمر والجنس والموقع العام على مستوى الرمز البريدي.

وأضافت جوجل أنها ستعلن عن القواعد الجديدة في المملكة المتحدة في غضون أسبوع، قبل الانتخابات العامة المقررة في البلاد في 12 ديسمبر المقبل. وتابعت أنها ستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وفي بقية العالم اعتبارًا من 6 يناير 2020.

وإلى أن يتم إجراء التغييرات، يمكن للمعلنين استهداف الإعلانات التجارية في عمليات البحث على جوجل والمواقع التي تستخدم تقنية الإعلانات الخاصة بها وعلى نظام الفيديو الخاص بها على يوتيوب استنادًا إلى قوائم البريد الإلكتروني التي جمعوها أو عن طريق اهتمامات عامة.

وفي الولايات المتحدة، تستخدم جوجل أيضًا للسماح بالاستهداف من خلال سجلات الناخبين العامة والانتماء السياسي، مثل الميل لليمين أو اليسار، على الرغم من أن هذا الخيار لم يكن متاحًا أبدًا في المملكة المتحدة بسبب اللوائح الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن انتشار المعلومات الخاطئة حول الانتخابات؛ حيث يجادل بعض المنظمين بأن السماح بعرض محتوى مضلل للمجموعات الصغيرة يجعل من الصعب على الآخرين فضحها.

وسيؤدي إصلاح جوجل إلى زيادة الضغط على فيسبوك لاتباع نفس الإجراء؛ حيث تسبب في ضجة بسبب قراره المثير للجدل بالسماح لكل الإعلانات السياسية على برنامجه حتى لو كانت مضللة.

وعلى النقيض من ذلك، اختار موقع تويتر الأصغر المنافسة حظر جميع الإعلانات التي يدفعها السياسيون وتقييد إمكانات مجموعات الحملات.