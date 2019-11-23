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سقوط المتهم بقتل طالب بجوار مدرسة بالسعودية

السبت 23 نوفمبر 2019 06:45 م بتوقيت مسقط

سقوط المتهم بقتل طالب بجوار مدرسة بالسعودية

الرياض - الوكالات

 

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية، من القبض على الشاب المتسبب في وفاة الطالب الذي عثر على جثمانه ملقى بجوار مدرسته، الخميس الماضي.

وذكرت الشرطة السعودية، أنه تم القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر 25 عامًا في وقت قياسي واعترف بارتكابه الجريمة، فيما تم إحالة القضية للنيابة العامة تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الطالب وجد متوفى وظهرت عليه آثار كدمات حول عنقه، فيما وجه "تعليم جازان" مكتب تعليم المحافظة بإجراء تحقيق موسع حول الواقعة لمعرفة ملابسات الوفاة.

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