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بالفيديو والصور .. تعرف على مأساة الهندية صاحبة الـ 31 إصبعا

السبت 23 نوفمبر 2019 04:21 م بتوقيت مسقط

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روت سيدة هندية في الستينيات من عمرها قصة معاناتها مع جيرانها، بسبب عيب خلقي رافقها منذ الولادة.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، فقد ولدت كومار ناياك (63 عاما) بعيب كثرة الأصابع في اليدين والقدمين، وهو عيب نادر.

ولدى كومار 19 إصبعا في قدميها، و12 إصبعا في يديها

وتقول السيدة التي تسكن في ولاية أوديشا شرقي الهند إنها لا تستطيع مغادرة منزلها لأن جيرانها يعتقدون أنها ساحرة بسبب الأصابع الأكثيرة.

وأضافت أنها تعرضت لإساءات كثيرة من جانب هؤلاء، الأمر الذي أحزنها كثيرا.

وعلى الرغم من أنه يمكن علاج هذه الحالة، إلا أن المرأة الستينية غير قادرة على دفع التكاليف.

وكان من المفترض أن تمنح السلطات العائلة المال اللازم لإجراء عملية جراحية منذ سنوات، لكن ذلك لم يحدث.

ولذلك، بات على كومار أن تتعايش مع التعليقات والإساءات التي تصدر عن الجيران، وفي بعض الأحيان تلتزم البيت حتى تتجنب هذه الإساءات.

وقالت "ولدت بهذا العيب الخلقي، ولم أتمكن من علاجه لأنني ابنة عائلة فقيرة".

وتابعت "أصبح عمري 63 عاما على حالتي هذه، والسكان في الجوار يعتقدون أنني ساحرة ويشيحون بوجوههم عني".

وتصيب حالة كثرة الأصابع غير الطبيعية المعروفة بـ"Polydactyly" مولودا واحدا بين 1000 في المعدل الطبيعي، لكن حالة كومار تبدو استثنائية بسبب العدد الكبير للأصابع.

 

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