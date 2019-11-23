حمد بن جاسم يعلق على الصلح الخليجي المنتظر وأمير سعودي يرد

عواصم - الوكالات

علّق رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، على موضوع الصلح الخليجي المنتظر، وأوضح موقفه من هذا الصلح والثقة المهزوزة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وفي سلسلة تغريدات كتب بن جاسم: "ما يتم تداوله هذه الأيام عن الصلح المنتظر يحتاج إلى تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف وإن يكون هذا الحل للأزمة والحصار الذي فرض علينا والذي أصاب المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".

وتابع: "وأن يكون عبرة بحيث أن لا تتكرر مثل هذه السياسات التي لم تؤد إلى نتيجة إلا الخلل لمجلس التعاون الخليجي، أنا مع الصلح غير المشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول ويجب أن يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جمد في هذا الخلاف والمنطقة في أشد الاحتياج لمثل هذا التكتل".

وأضاف: "علما أن هذا المجلس في آخر 10 سنوات لم يكن فعالا كما يطمح له شعب المجلس. لا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج إلى سنوات من إعادة بنائها".

من جانبه نشر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تغريدة على "تويتر"، علق فيها على تصريحات حمد بن جاسم، وكتب بن مساعد: "فعلا، الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات، وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي".

يذكر أن موضوع وجود حل يلوح بأفق الأزمة الخليجية برز مؤخرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين من تطرق له الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، في سلسلة تغريدات قال فيها: "أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون... قرار مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج 24 في الدوحة قرار سياسي بقدر ما هو رياضي. كرة القدم رسخت مقولة انا خليجي وافتخر، وقد تفتح الباب لسفر الجماهير الرياضية إلى قطر لمساندة منتخباتها ما يعني بالضرورة رفع منع السفر إلى قطر وعودة اللحمة الخليجية. قريبا سنحتفل بذلك"