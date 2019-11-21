في الاحتفال بالعيد الوطني.. "جهاز الرقابة" يؤكد حماية منجزات النهضة المباركة

مسقط - الرؤية

احتفلَ جهازُ الرقابة المالية والإدارية للدولة بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بحضور مَعَالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز، وسعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب الرئيس، إضافة إلى مديري العموم ورؤساء المكاتب ومديري الدوائر والأعضاء والموظفين؛ وذلك في مقر الجهاز بالبستان.

وألقى معالي الشيخ رئيس الجهاز كلمته بهذه المناسبة الوطنية المجيدة؛ أعرب من خلالها عن وافر الابتهاج وعظيم السرور بحلول الذكرى المجيدة للعيد الوطني التاسع والأربعين، مشيراً إلى ما تبعثه هذه المناسبة من مشاعر الفخر لدى أبناء الوطن في كافة ربوعه تجاه ما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تنموية على امتداد الأعوام المباركة للمسيرة الظافرة بقيادة باني نهضة عمان وباعث أمجادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وأكد معاليه -في كلمته- أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يستشعر دوره الوطني في الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته في المجالات التنموية المختلفة، وأنه إذ يشارك مؤسسات الدولة والمجتمع الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة ليجدد العهد على المضي قدماً نحو مواصلة العمل الجاد والجهد المخلص للإسهام في مسيرة التنمية الشاملة؛ من خلال توجيه كافة موارده واستخدام كل الأدوات المتاحة له نحو تنفيذ اختصاصاته بما يحقق الأهداف والمهام الموكلة إليه بكفاءة عالية، مؤكداً معاليه أهمية الشراكة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة من خلال تحقيق الأهداف الوطنية بالكفاءة المنشودة.