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وتستنكر عملية عسكرية جديدة لتركيا

روسيا تدين تأييد أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

روسيا تدين تأييد أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية

 

 

موسكو - رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن القرار الأمريكي بدعم حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية على الأراضي المحتلة، يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أشار إلى تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ 4 عقود، وتفيد بأن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".

وأدانتْ وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته أمس، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة. وأضاف البيان أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

من جانبه، عاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، التأكيد على موقفه المعلن بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأمريكية المعدل في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف: "إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".

وفي سياق آخر، ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع نددت أمس بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين. ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها إن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو.

وقالت الوكالات -نقلا عن الوزارة- إنَّ ذلك رد على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي، قال فيه إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وعلى جانب آخر، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصحفيين، أمس، تعليقا على القمة المقررة بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا بأن بلاده تريد التفاوض على جدول زمني واضح لعودة أراضيها ومواطنيها من روسيا في قمة رباعية بشأن الصراع تعقد في منطقة دونباس في ديسمبر.

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