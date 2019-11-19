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بعد عزل نجل الأمير ووزير الداخلية

وزير خارجية الكويت رئيسا لحكومة جديدة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 04:02 م بتوقيت مسقط

وزير خارجية الكويت رئيسا لحكومة جديدة

 

الكويت - رويترز

قالتْ وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنَّ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عيَّن أمس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ويشغل رئيس الوزراء الجديد موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات وحتى تعيينه في منصبه الجديد. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء، بعد أن كلفه أمير البلاد بإعادة تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي.

وجاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع على سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة وعقب نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع، بشأن اتهامات بسوء استخدام أموال الجيش.

وعزل أمير الكويت نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيها الاثنين، بعد أن تبادلا الاتهامات عبر بيانات يوم الجمعة.

وانتشر الخلاف على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع. وأدت مزاعم الفساد إلى احتجاجات خارج مقر البرلمان هذا الشهر.

ويُنظر للنظام السياسي في الكويت باعتباره الأكثر انفتاحا في المنطقة، ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العام المقبل.

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