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منتخبنا يواجه الهند لمزاحمة قطر على الصدارة

الإثنين 18 نوفمبر 2019 09:07 م بتوقيت مسقط

منتخبنا يواجه الهند لمزاحمة قطر على الصدارة

الرؤية - أحمد السلماني

تتَّجه أنظارُ جماهير كرة القدم العمانية، مساء اليوم الثلاثاء، نحو مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والذي سيحتضن اللقاء الخامس لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم والنهائيات الآسيوية مع نظيره الهندي لحساب المجموعة الخامسة.

ويسعَى منتخبنا للوصول للنقطة الـ12؛ وبالتالي صدارة المجموعة التي يتصدرها حاليا شقيقه القطري بـ10 نقاط.

وكان منتخبنا الوطني قد استهلَّ مشواره بالتصفيات بالفوز على الهند في ولاية آسام الهندية 2/1، أحرز يومها هدفي الأحمر نجم الهجوم المتألق المنذر العلوي، كما تمكَّن من الفوز على المنتخب الأفغاني هنا على استاد السيب بثلاثية عذراء، فيما خسر لقاءه الثالث أمام قطر في الدوحة وبصعوبة ½، ليعود ويتألق ويكتسح بنجلاديش برباعية مقابل هدف شرفي للضيوف.

ويمتلكُ المنتخب الهندي 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، ومع ذلك كانت تصريحات مدربه الكرواتي سيتاميتش وقبل قدومه للسلطنة نارية، عندما قال إنه قادم للفوز لا سواه.

وشهدتْ قائمة منتخبنا الوطني الأول تغييرات كبيرة قبل مواجهة بنجلاديش؛ وهي ذات القائمة التي ستغادر للدوحة للمشاركة في كأس الخليج 24 بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي ستنطلق في 26 نوفمبر الحالي وحتى 8 ديسمبر.

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