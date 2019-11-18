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أمير الكويت يقيل وزيري الدفاع والداخلية

الإثنين 18 نوفمبر 2019 02:15 م بتوقيت مسقط

أمير الكويت يقيل وزيري الدفاع والداخلية

 

الكويت – الوكالات

أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، أصدر أن أمير الكويت "أمرا أميريا بتیعین الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائهم علیه لإصدار مرسوم تعيينهم".

وأضافت الوكالة أن أمير الكويت أصدر أمرا كذلك بإعفاء "ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع، والفریق خالد الجراح الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منهما".

وأضافت الوكالة أن الأمر الأميري "يعهد إلى كل من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة بالإضافة إلى عمله تصریف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله تصریف العاجل من شؤون وزارة الداخلیة، وذلك إلى حین تشكیل الوزارة الجدیدة".

 

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