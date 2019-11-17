الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية

ورشة عمل حول "مخاطر تساقط الصخور على الطرق" بخصب

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

ورشة عمل حول "مخاطر تساقط الصخور على الطرق" بخصب

 

خصب - الرؤية

اختتمت جمعية هندسة الطرق والنقل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل تخصصية حول "مخاطر تساقط الصخور على الطرق والتقنيات الحديثة لتجنبها"، وذلك بخصب في محافظة مسندم، وبالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية.

وكانت الورشة - التي انعقدتْ على مدى يومين- قد افتُتِحت بكلمة المهندس سليمان العمودي ممثلاً عن جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون، تلتها كلمة المهندس خميس بن سالم الصولي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية؛ ورحب فيها بضيوف السلطنة والمشاركين، مُثمناً الأهداف الرئيسية للورشة والرامية لتقديم قراءات واقعية، وإيجاد معالجات عملية، وتقديم استشارات تفصيلية لمخاطر تساقط الصخور على الطرق والتقنيات الحديثة لتجنبها.

وقال الصولي: تحقق لمهندسي دول مجلس التعاون قدر كبير من الخبرة والكفاءة؛ سواءً على صعيد تنفيذ أو تشغيل، أو صيانة الطرق وأنظمة النقل؛ الأمر الذي يرفع سقف الطموح في ترسيخ معايير أكبر لتنافسية تعزز تكامل الجهود في مجال هندسة الطرق وأنظمة النقل، ويُثري منظومة العمل والمعرفة، وتوطين أفضل الممارسات، لتحقيق الاستدامة في مشاريع البنى الأساسية التحتية والفوقية؛ كون المعرفة هي المعامل المتجدد في معادلة التطوير المستدام.

وأبرز رئيس مجلس إدارة الجمعية حجم المنجز المتحقَّق للسلطنة في مجال الطرق؛ قائلًا: أتحدث إليكم ليس بصفتي رئيساً لجمعية المهندسين العمانية فحسب، وإنما كمهندس عماني شاهد على منجزات النهضة المباركة في بلادي، والتي أرسى دعائمها مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- قبل تسعة وأربعين عامًا، وكان من أبرز وجوهها التنموية نضارةً: قطاع النقل الوطني، الذي خطى خطوات متسارعة ومدروسة، فيما يخص توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة له، ومد مظلتها على امتداد أرض عُمان، أو فيما يتعلق بجهود تحديث هذه الشبكة ورفع كفاءة الطرق، وازدواجيتها وإنشاء الجسور العلوية، وذلك في إطار أعم وأشمل يعطي "السلامة" أولويةً قصوى، وأهميةً كبرى، أثناء التصميم والتنفيذ والمتابعة.

ويشار إلى تقديم ورشة "مخاطر تساقط الصخور على الطرق والتقنيات الحديثة لتجنبها"، كحلقة دراسية لمدة يومين، بمشاركة واسعة من المهندسين من مختلف المنظمات الخليجية والعربية. ومن المقرر أن تعقد جمعية المهندسين العمانية المرحلة التالية من الورشة في مسقط خلال الفترة المقبلة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2015

"السلامة المرورية" بصحار تناقش مخاطر الطرق

المزيد

07 مايو 2017

ورشة حول مخاطر التقنية بوزارة العدل

المزيد

10 يونيو 2015

الريامي يرعى تدشين ورشة عمل حول الطرق الإبداعية في تعليم القرآن بعبري

المزيد

29 أكتوبر 2015

الصخور تغلق طريق العقبة بالرستاق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بإرادة صلبة وطموح لتحقيق المزيد من المنجزات في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

عفو سامٍ عن 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

27 و28 نوفمبر إجازة العيد الوطني المجيد للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة