بالفيديو.. مشاجرة جماعية بين فتيات وشباب بالسعودية.. والسلطات تتدخل

الرياض - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق مشاجرة جماعية في أحد الأحياء السكنية بالمملكة، فيما ألقت قوات الأمن القبض على شاب استأجر استراحة حصل فيها الحادث.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شاب استأجر الاستراحة التي تبين أن المشاجرة حصلت فيها، وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة.

وبدأت الجهات الأمنية، حسب الصحيفة، في اتخاذ التدابير والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف، واتخاذ الإجراءات النظامية.

وجرى هذا التدخل بعد أن تداول ناشطون سعوديون مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشباب، بينهم فتيات، داخل أحد الأحياء السكنية بالمملكة. وأظهر مقطع قيام أحد الشبان خلال قيادته لسيارة سوداء اللون، بالتفحيط ومحاولة دهس شابين آخرين لأكثر من مرة، حيث بدا أن خلافا اندلع بينهم.