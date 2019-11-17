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بالصور.. إنقاذ 4 سعوديين من الغرق بالأردن

الأحد 17 نوفمبر 2019 03:25 م بتوقيت مسقط

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عمان - الأردن

أنقذت وحدة تابعة لقيادة شرطة البادية الأردنية 4 سعوديين انقلبت سيارتهم إثر ارتفاع منسوب المياه في وادي راجل بالأزرق شرق المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الأمن العام الأردني، اليوم الأحد، إن الوحدة تحركت إلى المنطقة، وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة، رغم خطورة المكان ووعورته.

من جهته، شكر الناطق باسم السفارة السعودية في الأردن، عبد السلام العنزي، الجهات التي أسهمت في إنقاذ مواطني بلاده.

وقال في تغريدة على "تويتر": "تم اليوم إنقاذ 4 سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي، وذلك بعد أن جرف السيل سيارتهم بجانب طريق الأزرق، وجرى إسعافهم في أقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة وهم بخير الآن".

 

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