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بالفيديو.. نفوق آلاف الطيور في الهند في ظروف غامضة

الأحد 17 نوفمبر 2019 02:01 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. نفوق آلاف الطيور في الهند في ظروف غامضة

 

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يكافح خبراء الحياة البرية في الهند للتعرف على سبب النفوق الغامض لآلاف الطيور بالقرب من أكبر بحيرة محلية في البلاد، وفيما بلغ عدد الطيور الميتة المُبلغ عنها حالياً حوالي 2000 طائر، يزعم السكان المحليون أن العدد يصل إلى 5000 طائر؛ إذ إن جثث الطيور النفاقة تغطي مساحة تمتد من 12 إلى 15 كيلومترا حول البحيرة.

وتُعد بحيرة سمباهر الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب غرب مدينة جايبور، أكبر بحيرة محلية في الهند، وهي مكان تجمع شهير للطيور المهاجرة. لكن يوم الأحد الماضي، حذر السكان المحليون السلطات من أن ساحل البحيرة قد أصبح مقبرة لآلاف الطيور، مع بقاء بضع عشرات فقط على قيد الحياة بقدر ما تراه العين.

ولم يتم التعرف حتى الآن على السبب وراء موت كل هذه الطيور. وهناك العديد من النظريات طرحها دعاة حماية البيئة والناشطين في مجال الحيوانات، لكن لا دليلا قاطعا على السبب الصحيح. ويزعم البعض أن عاصفة البرد التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي قد تكون مسؤولة عن الوفيات، بينما يدعي البعض الآخر أن البذور المحملة بالمبيدات الحشرية في حقل قريب ربما تكون قد قتلتهم، ويشتبه البعض في أنها قد تكون أمراضًا معدية.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن تلوث المياه هو السبب الأكثر ترجيحًا لوفاة آلاف الطيور، لكن لا أحد يستطيع أن يجزم يقينا بالسبب حتى يجري العلماء بعض الاختبارات. وتم إرسال بعض جثث الطيور إلى مختبر في بوبال لمزيد من عمليات الفحص. وفي هذه الأثناء، ينشغل السكان المحليون على جمع الجثث ودفنها في حفر عميقة محفورة بالقرب من المياه.

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