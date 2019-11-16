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خامنئي يوجه رسالة إلى السعودية: الأمريكان ينهبون أموالكم

السبت 16 نوفمبر 2019 10:22 ص بتوقيت مسقط

خامنئي يوجه رسالة إلى السعودية: الأمريكان ينهبون أموالكم

طهران - الوكالات

دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، السعوديين إلى إدراك حقيقة، أن الولايات المتحدة تقوم بنهب الأموال السعودية بشكل صارخ.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". أن خامنئي قال في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال استقباله رؤساء السلطات الـ3 في إيران ومجموعة من المسؤولين إضافة إلى المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية، في طهران، إن "أمريكا ليست عدوة فقط لبلاده وإنما لكافة دول العالم الإسلامي ومنها فلسطين وكذلك شعوب غرب آسيا شمال إفريقيا".

وتابع: "هم يقولون صراحة إن السعوديين لا يملكون سوى المال فيجب أن نذهب وننهبهم، هذا عداء صريح مع بلد وشعب وعلى السعوديين أن يتفهموا هذه الحقيقة و ما هو واجبهم أمام كل هذه الإهانات".

واعتبر المرشد الإيراني أن "سبب عداء الولايات المتحدة هو الهوية الإسلامية لتلك البلدان"، مضيفا أن الأمريكيين "يعارضون مفاهيم الإسلام ومعانيه، وهم أشد أعداء للجمهورية الإسلامية".

وأردف: "هل يوجد عداء أكبر من هذا؟ إنه عداء واضح للبلد والشعب. فليدرك المسؤولون السعوديون حقيقة هذا العداء وما مسؤولية الإنسان الشريف أمامه، وليدركوا مسؤولياتهم أمام إهانات كهذه من منطلق الغيرة العربية والشرف الإسلامي".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.

 

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