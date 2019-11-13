"مكالمة هاتفية سيئة السمعة" تشعل الجلسة العلنية الأولى لعزل ترامب

واشنطن - الوكالات

استهل رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أولى جلسات الاستماع العلنية في التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتهام الأخير "باستغلال ضعف أوكرانيا".

وفي البيان الافتتاحي للجلسة قال شيف "كان الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، جديداً على السياسة، وسعى لإقامة علاقة جيدة مع الولايات المتحدة".

وأضاف شيف أن "ترامب حاول استغلال ضعف ذلك الحليف لتحقيق مكاسب شخصية".

وخلال بيانه الافتتاحي، قال شيف إنه خلال المكالمة الهاتفية "سيئة السمعة" بين ترامب وزيلينسكي، "شكا ترامب من أن العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تكن متبادلة ".

وتابع شيف: "وبعد أن أبلغ زيلينسكي ترامب بأن بلاده مستعدة لشراء صواريخ أمريكية"، أجاب ترامب بالقول: "أود منك أن تسدي لنا معروفاً".

وفي معرض التعليق على مطالبة ترامب أوكرانيا بفتح باب التحقيق في فساد نجل بايدن وحملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، قال شيف "لم يكن أي من هذه التحقيقات يصب في مصلحة الولايات المتحدة".