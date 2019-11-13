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بريشة الفنانة الإيرانية مهنوش غولي

"فخر الأمة" لوحات فنية حصرية عن جلالة السلطان في "الأوبرا جالاريا"

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تعرض الفنانة الإيرانية مهنوش عباس غولي مجموعة مختارة من إبداعاتها وهي لوحات مرسومة لافتة للنظر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، وذلك جزءا من اللمسات الفنية المتزامنة مع الاحتفالات بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

ومن المقرر عرض هذه اللوحات في الأوبرا جالاريا بدار الأوبرا السلطانية في معرض باسم "فخر الأمة"، ومن المُقرر أن يقص شريط افتتاح المعرض الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة البلوشي في السابعة والنصف من مساء الأحد 17 نوفمبر الجاري، فيما يستمر المعرض حتى 21 من الشهر نفسه.

ويشتمل المعرض على 20 لوحة مرسومة لصاحب الجلالة السلطان المعظم، تميزت بأن معظمها وقعت عليه الفنانة بماء الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، مما يضفي على عملها الفني المزيد من العمق، في حين تتناسق ألوان التوقيع مع الألوان المتوهجة المستخدمة في رسم تلك اللوحات. وتصف الفنانة الإيرانية مهنوش عباس غولي نفسها بأنها فنانة إعلامية تمزج بين الحداثة والتجريد في أعمالها الفنية؛ حيث إن وسيلتها وأداتها المفضلة في الرسم هي استخدام الإكريليك على القماش.

 وحول عوامل الإلهام التي قادتها للعمل على رسم لوحات عن صاحب الجلالة السلطان المعظم، قالت غولي "من خلال وجودي في السلطنة على مدار السنوات الثلاث الماضية، أدهشني الحب والاحترام الصادقان لشعب عمان لقائدهم، فدفعني ذلك الحب والتقدير إلى تقديم مجموعة أولية من أعمالي في العام الماضي، وكان ذلك بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين، وفي هذا العام تتضمن لوحاتي المزيد من التفاصيل، حيث قمت بدمج اللون الأحمر والأخضر بشكل متناغم ومتناسق مع لمعان الذهب والفضة بكل اقتدار".

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