الأربعاء, 13 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. سمكة بوجه إنسان تشعل السوشيال ميديا

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. سمكة بوجه إنسان تشعل السوشيال ميديا

حقق مقطع فيديو يظهر سمكة تسبح قرب سطح الماء ملايين المشاهدات في المواقع الإخبارية وشبكات التواصل، وذلك بسبب أن وجه هذه السمكة يماثل وجه إنسان.

ونال الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو 30 ثانية، أكثر من سبعة ملايين مشاهدة على صفحة "نيوز فلاير" الموثقة على موقع "فيسبوك"، وهذه منصة واحدة من بين منصات عديدة نشرت الفيديو.

وقال بعض المعلقين إن وجه هذه السمكة يشبه وجه الإنسان، لكن آخرين فسروا الأمر، عبر نظرية المؤامرة، قائلين إن السمكة كانت تسبح في مختبر صيني، وذلك في إطار اختبارات الاستنساخ.

وقال فريق ثالث إن وجه هذه السمك لا يشبه أبدا وجه الإنسان، وأن الفيديو عبارة عن فبركة.

ومن جانبه، أكد موقع " Snopes"، المتخصص في رصد المعلومات المفبركة عبر الإنترنت، إن الفيديو حقيقي، وليس مزيفا كما قال البعض.

ولفت إلى أن السمكة حقيقية وتنتمي إلى فصيلة أسماك الكارب، لكنه قال إنه لم يتمكن من تحديد مصدر الفيديو الأصلي.

غير أن موقعا إخباريا في الصين يطلق عليه اسم Ifeng News أفاد في أبريل الماضي بأن سمكة ذات وجه بشري (ربما نفس السمكة التي ظهرت في الفيديو ) شوهدت في بركة خارج معبد محلي في مدينة باليابان.

وكان أول من تدول الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين Douyin و Weibo، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن الفيديو تم تسجيله في الصين.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يناير 2019

بالفيديو .. ملكة جمال الجزائر تشعل "السوشيال ميديا"

المزيد

23 أغسطس 2017

بالفيديو .. ماعز بوجه إنسان يخيف الهنود

المزيد

14 ديسمبر 2018

أحدث صورة لزوجة الرئيس مبارك تشعل "السوشيال ميديا"

المزيد

22 أكتوبر 2019

بالصور.. "أغرب طريقة لمنع الغش في الامتحانات" تشعل السوشيال ميديا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رسمياً .. السعودية والإمارات والبحرين يشاركون في "خليجي 24"

رياضة - دولي

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

فوز الفنان علي الحجار والأديب باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

المحليات - ثقافة

السيابية ترعى تتويج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من اكتتاب "مسندم للطاقة"

الاقتصاد - محلي

الدفاع المدني والإسعاف يتعامل مع 107 بلاغات بسبب الحالة الجوية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة