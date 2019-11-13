بالفيديو.. سمكة بوجه إنسان تشعل السوشيال ميديا

حقق مقطع فيديو يظهر سمكة تسبح قرب سطح الماء ملايين المشاهدات في المواقع الإخبارية وشبكات التواصل، وذلك بسبب أن وجه هذه السمكة يماثل وجه إنسان.

ونال الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو 30 ثانية، أكثر من سبعة ملايين مشاهدة على صفحة "نيوز فلاير" الموثقة على موقع "فيسبوك"، وهذه منصة واحدة من بين منصات عديدة نشرت الفيديو.

وقال بعض المعلقين إن وجه هذه السمكة يشبه وجه الإنسان، لكن آخرين فسروا الأمر، عبر نظرية المؤامرة، قائلين إن السمكة كانت تسبح في مختبر صيني، وذلك في إطار اختبارات الاستنساخ.

وقال فريق ثالث إن وجه هذه السمك لا يشبه أبدا وجه الإنسان، وأن الفيديو عبارة عن فبركة.

ومن جانبه، أكد موقع " Snopes"، المتخصص في رصد المعلومات المفبركة عبر الإنترنت، إن الفيديو حقيقي، وليس مزيفا كما قال البعض.

ولفت إلى أن السمكة حقيقية وتنتمي إلى فصيلة أسماك الكارب، لكنه قال إنه لم يتمكن من تحديد مصدر الفيديو الأصلي.

غير أن موقعا إخباريا في الصين يطلق عليه اسم Ifeng News أفاد في أبريل الماضي بأن سمكة ذات وجه بشري (ربما نفس السمكة التي ظهرت في الفيديو ) شوهدت في بركة خارج معبد محلي في مدينة باليابان.

وكان أول من تدول الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين Douyin و Weibo، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن الفيديو تم تسجيله في الصين.