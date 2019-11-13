فوز الفنان علي الحجار والأديب باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

الرؤية- مريم البادية

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب إخوانهم العرب في فروع الثقافة والفنون والآداب.

وفاز في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب الأديب باسم محمد فرات من دولة العراق، وفاز الفنان المصري علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب (عن فرع الفنون)، فيما حجبت الجائزة عن في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة لعدم استيفاء الشروط.

وسيحصل كل فائز على وسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.

وجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب تمثل الحدث الثقافي الأبرز في عُمان يحظى باهتمام ومشاركات واسعة علـى الصعيدين المحلي والدولي. وتترجم الجائزة الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدًا على الدور التاريخي للسلطنة في ترسيخ الوعي الثقافي؛ باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية، ودعمًا من جلالته- أعزه الله- للمثقفين والفنانين والأدباء.