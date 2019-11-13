خشية انهيار المبنى.. عمال هنود يرتدون الخوذات داخل المكاتب

ترجمة- رنا عبدالحكيم

لفت موظفو المكاتب الحكومية في مدينة باندا الهندية بولاية أوتار براديش اهتمامًا كبيرًا عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة لارتدائهم خوذات الدراجات النارية داخل المكاتب لمنع إصابات الرأس في حالة انهيار السقف عليهم.

وانتشرت الصور لموظفي قسم الكهرباء الذين يعملون في مكتبهم في باندا، بينما كانوا يرتدون خوذات الدراجات النارية الكبيرة على رؤوسهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن قامت وكالة الأنباء الهندية (ANI) بمشاركتها عبر الإنترنت. ووفقًا للعديد من المصادر، فإن الموظفين الحكوميين ليسوا من عشاق الدراجات البخارية الضخمة، إنهم يرتدون ملابس واقية فقط في حالة انهيار سقف المبنى المتهالك الذي يعملون فيه. أخبروا المراسلين أنهم أبلغوا أولاً عن الحالة الخطيرة لمبنى المكتب قبل عدة سنوات، لكن لم يفعل أحد أي شيء حيال ذلك، لذلك قرروا البدء في ارتداء الخوذات.

وتشير صحيفة "إنديا توداي" إلى أن موظفي المكتب لا يبالغون في تصرفهم، فالسقف يحتوي على ثقوب كبيرة وهناك عمود في منتصف الغرفة يمنعه من الانهيار.