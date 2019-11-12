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خدمات حصرية لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

يوم مفتوح للتعريف بالتسهيلات المصرفية لبنك مسقط في "الموج"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

يوم مفتوح للتعريف بالتسهيلات المصرفية لبنك مسقط في "الموج"

 

مسقط - الرؤية

نظَّم بنك مسقط يومًا مفتوحًا في "الموج مسقط" لتسليط الضوء على الأعمال المصرفية المميزة: "أصالة" و"الجوهر"، بمشاركة عدد من شركات التأمين. وركزت الفعالية على التعريف بمميزات الأعمال المصرفية المميزة التي يقدمها بنك مسقط لزبائنه، ومثلت فرصة للرد على أسئلة واستفسارات الزبائن من الموظفين والعاملين في الموج مسقط ومن الزوار وزبائن البنك؛ ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وعلى مدار يومين، استقبلَ موظفو بنك مسقط العديد من الزبائن والزوار، وتم تعريفهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك؛ مثل: البطاقات الائتمانية والقروض والتأمين المصرفي وجوائز المزيونة؛ والاستفسار عن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة" و"الجوهر".

وقال عبدالناصر الرئيسي نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: سعداء بتنظيم هذه الفعالية في الموج مسقط أحد أرقى المواقع السياحية والعقارية بمحافظة مسقط، مُقدِّماً الشكر إلى كل زبائن البنك الذين شاركونا، وقد شكلت الفعالية فرصة للالتقاء بالزبائن والموظفين للتعريف بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، خاصة المتعلقة بالأعمال المصرفية المميزة "أصالة" و"الجوهر"، والتعريف بالتسهيلات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين والرد على أسئلة واستفسارات الزبائن، مشيرا إلى أن بنك مسقط يحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات وطرح التسهيلات المصرفية والمزايا التي تقدم قيمة مضافة للزبائن، مؤكدا أنَّ مفهوم الأعمال المصرفية المميزة يتطور باستمرار ويحظى بإقبال وإعجاب العديد من الزبائن.

ويتمتع زبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة" بمجموعة  من الخدمات والمميزات والتسهيلات المصرفية الخاصة؛ مثل: تخصيص مركز اتصالات لهم يعمل على مدار الساعة، إلى جانب مراكز لإنهاء معاملات زبائن أصالة في مختلف أنحاء السلطنة، وكذلك تخصيص مديري علاقات الزبائن. وكذلك زبائن الأعمال المصرفية الحصرية "الجوهر" يستفيدون من خدمات حصرية من بنك مسقط؛ تشمل: التسهيلات المصرفية التي تقدمها بطاقة الجوهر البلاتينية للخصم المباشر، وبطاقة الجوهر فيزا البلاتينية الائتمانية، والتي صُمِّمت لتوفير السهولة والخصوصية، كما أنها تقبل في كافة دول العالم، كما تحظى بطاقة الجوهر بالعديد من التخفيضات والمزايا من قبل محلات مختارة محليا وعالميا.

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