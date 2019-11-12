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محكمة كويتية تقضي بسجن "الحسناء الروسية" 15 عاما

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

محكمة كويتية تقضي بسجن "الحسناء الروسية" 15 عاما

 

الكويت - الوكالات

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما بالسجن 15 عاما على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، سعيد دشتي، ونائبته الروسية ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

كما قضت المحكمة، برد مبلغ 719 ألف دينار (2372700 دولار) للمتهمة الروسية و350 ألف دينار (1155000 دولار) لرئيس مجلس الشركة، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار (7055400 دولار).

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين دشتي ولازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق، عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في 2015، حول صرف مبالغ مالية في الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبين لاحقا أن تلك المبالغ غير مقيدة في ملفات السجل العام.

 

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