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"بن لادن" يقتل 5 هنود

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 01:13 م بتوقيت مسقط

"بن لادن" يقتل 5 هنود

نيودلهي - الوكالات

 

ألقى ضباط الحياة البرية في الهند القبض على الفيل الهائج، الذي أطلق عليه الأهالي اسم "بن لادن"، بعد قتله 5 أفراد في هجوم على قرية بولاية آسام الهندية.

وتعقب الخبراء الفيل "المتوحش" لعدة أيام عبر أراضي الغابات، باستخدام طائرات درون والفيلة المستأنسة. وقال مسؤول غابات بارز: "أطلقت السهام من قبل خبراء قاموا بتخدير الفيل الذكر. ويجري العمل حاليا على نقله إلى غابة لا يوجد فيها بشر، في مكان قريب".

وأكد المسؤولون أن سلامة الفيل وأي فرد يعيش في مكان قريب، ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد مكان نقل الحيوان، بعد هياجه 24 ساعة في حي "جولبارا"، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص.

وفي عام 2006، زعمت السلطات في الهند أنها قتلت فيلا أطلق عليه اسم "بن لادن"، ولكن النقاد قالوا إن الخبراء أسقطوا الحيوان الخطأ.

وأظهرت الأرقام التي صدرت في يونيو أن ما يقرب من 2300 شخص قتلوا بسبب الأفيال في الهند، خلال السنوات الخمس الماضية. كما تبين أن أعداد الأفيال آخذة في التناقص ويعود ذلك جزئيا إلى انخفاض الموائل الطبيعية، ما دفعها إلى الهجرة نحو المناطق المأهولة.

 

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